Uomini e Donne, tutte le volte in cui Maria De Filippi ha perso le staffe (Di giovedì 6 maggio 2021) Ricordate le volte in cui Maria de Filippi si è letteralmente infuriata, in puntata, a Uomini e Donne? Vi sveliamo alcune volte in cui la conduttrice non è riuscita a mantenere la calma! Maria De Filippi è sempre stata un po’ la ‘migliore amica’ dei protagonisti di Uomini e Donne. Quasi tutti, prima di abbandonare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 6 maggio 2021) Ricordate lein cuidesi è letteralmente infuriata, in puntata, a? Vi sveliamo alcunein cui la conduttrice non è riuscita a mantenere la calma!Deè sempre stata un po’ la ‘migliore amica’ dei protagonisti di. Quasi tutti, prima di abbandonare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

FidanzaCarlo : Questo grande intellettuale ignora decine di figure “di destra” che hanno fatto la storia della cultura italiana ed… - virginiaraggi : In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quo… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - VicentePugliaAr : RT @SM_Difesa: #6maggio 1976, il giorno del #terremoto del Friuli L'#Esercito intervenne immediatamente per prestare soccorso alla popolazi… - frenchgarden01 : @Raiofficialnews @RaiUno @GioPanariello @luciaocone @ubaldopantani @InfoMalgioglio @GiannaNannini Ma quando imparer… -