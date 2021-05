Uomini e Donne Oggi: Scena Tagliata Perché Troppo Volgare! (Di giovedì 6 maggio 2021) A Uomini e Donne c’è stata una puntata scoppiettante e ricca di colpi di Scena! Assistiamo all’addio di una coppia e all’eliminazione di una Scena Perché ritenuta Troppo Volgare! Ecco tutti i dettagli! Non smette mai di riservarci sorprese il dating show di canale 5 che con il trono over tiene incollati alla televisione milioni di seguaci di queen Mary. Le anticipazioni rivelano una puntata ricca di colpi di Scena e abbandoni inaspettati! Cominciamo con la protagonista indiscussa del parterre femminile, Gemma Galgani che ritroviamo nuovamente a centro studio. La dama torinese ha un confronto con Aldo ed entrambi raccontano di essersi incontrati fuori dal programma. Tra i due c’è stato anche un bacio ma il cavaliere dichiara di essere sicuro che la ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 6 maggio 2021) Ac’è stata una puntata scoppiettante e ricca di colpi di! Assistiamo all’addio di una coppia e all’eliminazione di unaritenutaEcco tutti i dettagli! Non smette mai di riservarci sorprese il dating show di canale 5 che con il trono over tiene incollati alla televisione milioni di seguaci di queen Mary. Le anticipazioni rivelano una puntata ricca di colpi die abbandoni inaspettati! Cominciamo con la protagonista indiscussa del parterre femminile, Gemma Galgani che ritroviamo nuovamente a centro studio. La dama torinese ha un confronto con Aldo ed entrambi raccontano di essersi incontrati fuori dal programma. Tra i due c’è stato anche un bacio ma il cavaliere dichiara di essere sicuro che la ...

