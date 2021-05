Tragedia in Sardegna, 16enne muore schiacciato dal trattore che stava guidando (Di giovedì 6 maggio 2021) . muore a 16 anni Nicola Melas, schiacciato dal trattore che stava guidando. Il giovane aveva preso il mezzo dei vicini senza che nessuno si accorgesse di nulla e aveva percorso delle strade sterrate. Arrivato in salita, però, il trattore si è ribaltato, schiacciandolo sotto il suo peso. Inutili i soccorsi. Un 16enne è morto schiacciato dal trattore che stava guidando nelle campagne di Guasila, nel sud della Sardegna. Nicola Melas, così si chiamava il ragazzino, si trovava a casa dei vicini. Senza che nessuno si accorgesse di nulla ha preso il trattore di loro proprietà per fare un giro nei dintorni. L’idea iniziale era quella di gironzolare per le campagne e poi ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 6 maggio 2021) .a 16 anni Nicola Melas,dalche. Il giovane aveva preso il mezzo dei vicini senza che nessuno si accorgesse di nulla e aveva percorso delle strade sterrate. Arrivato in salita, però, ilsi è ribaltato, schiacciandolo sotto il suo peso. Inutili i soccorsi. Unè mortodalchenelle campagne di Guasila, nel sud della. Nicola Melas, così si chiamava il ragazzino, si trovava a casa dei vicini. Senza che nessuno si accorgesse di nulla ha preso ildi loro proprietà per fare un giro nei dintorni. L’idea iniziale era quella di gironzolare per le campagne e poi ...

