Teppisti mettono un calzino in testa a un cigno | “Poteva morire con sofferenze atroci” È caccia ai responsabili | rischiano 6 mesi di carcere

(Di giovedì 6 maggio 2021) Se qualcuno non se ne fosse accorto, avrebbe rischiato didi fame o soffocato per colpa di una folle e stupida “bravata”, se così si può dire. È quanto successo in nel canale di drenaggio Catchwater a Lincoln, capoluogo della contea inglese del Lincolnshire, Regno Unito, dove uno o piùha avvolto lae il collo di uncon unnero molto aderente, lasciandolo poi al buio, con il becco fasciato e l’impossibilità di nutrirsi. La calza gli arrivava fino a metà collo e non solo non gli consentiva di cibarsi, ma neanche di bere e respirare bene. Fortunatamente se ne è accorto per tempo un passante, che ha subito chiamato la polizia la quale, a sua volta, ha fatto intervenire lo Swan and Rescue Hospital, il servizio veterinario specializzato per i cigni, specie protetta e ...