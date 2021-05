Sulla cybersecurity in Italia c' è un grosso problema di consapevolezza

Leggi su panorama

(Di giovedì 6 maggio 2021) Qualche giorno fa dall'account WhatsApp di Raffaele Volpi è partita ai suoi contatti la seguente richiesta: "Ho comprato da internet ma la mia carta di credito è scaduta, posso usare la tua e ti faccio un bonifico?". Se non fosse che si tratta del presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), la notizia non avrebbe trovato posto neppure nel più oscuro blog del web, ma proprio per il ruolo istituzionale ricoperto ha suscitato legittima preoccupazione. Senza immaginare attacchi "state sponsored", che penso possano essere esclusi dalla natura del messaggio truffaldino, appare probabile che la violazione sia effetto della "pesca a strascico" a cui si dedicano molte organizzazioni criminali più o meno organizzate. Il mezzo può essere un malware o anche la truffa del codice a sei cifre, quello che whatsapp invia via SMS quando l'utente vuole cambiare il ...