Stasera in tv, 6 maggio 2021: Un passo dal cielo e Compromessi sposi (Di giovedì 6 maggio 2021) Giovedì 6 maggio 2021 i palinsesti televisivi propongono appuntamenti per tutti i gusti: film, fiction, talk show e reality. Cosa vedere Stasera in tv? Stasera in tv 6 maggio 2021 La programmazione serale di giovedì 6 maggio 2021 è ampia. Il primo canale della Rete presenta la fiction Un passo dal cielo 6, mentre Canale5 la commedia Compromessi sposi, con protagonisti Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Quanti avessero voglia di trascorrere la serata in compagnia di un programma d'informazione possono optare per Dritto e rovescio su Rete4 oppure Piazzapulita su La 7. Rai3, invece, presenta la nuova stagione di Amore Criminale, mentre Real Time la prima tv Il regno di Katia Salzano. ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 maggio 2021) Giovedì 6i palinsesti televisivi propongono appuntamenti per tutti i gusti: film, fiction, talk show e reality. Cosa vederein tv?in tv 6La programmazione serale di giovedì 6è ampia. Il primo canale della Rete presenta la fiction Undal6, mentre Canale5 la commedia, con protagonisti Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Quanti avessero voglia di trascorrere la serata in compagnia di un programma d'informazione possono optare per Dritto e rovescio su Rete4 oppure Piazzapulita su La 7. Rai3, invece, presenta la nuova stagione di Amore Criminale, mentre Real Time la prima tv Il regno di Katia Salzano. ...

Advertising

RaiCultura : Il professor Barbero è la voce narrante del docufilm, in prima visione, dedicato a Napoleone in occasione del bicen… - chetempochefa : Stasera a #CTCF, dalle 20.00 su @RaiTre, parleremo di #GiulioRegeni e ci occuperemo dello slittamento al 25 maggio… - CorriereCitta : #Venus Club, stasera in tv: chi sono gli ospiti di giovedì 6 maggio, Lorella Boccia, orario e canale - metastasioprato : Dopo 400 giorni stasera riapriamo le porte al nostro pubblico! ?? Ripartiamo con la grande danza, con 'Don Juan' di… - infoitcultura : Stasera in tv 6 maggio: Diretta Gol Europa League e A un passo dal cielo 6-I guardiani -