Simona Ventura, Parole Dure Contro Tommaso Zorzi! (Di giovedì 6 maggio 2021) Simona Ventura si esprime anche lei sul cosiddetto Fenomeno Zorzi. La presentatrice parla dopo l’attacco che l’ex marito Stefano Bettarini ha rivolto all’opinionista dell’Isola dei famosi! Ecco tutti i dettagli! Simona Ventura intervistata dal settimanale Chi insieme al compagno Giovanni Terzi, si espone sul caso Zorzi che tanto sta facendo discutere in questi giorni. La presentatrice definisce l’influencer oramai “onnipresente”. Infatti, dalla fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip, la stella del web è ospite fisso e protagonista in tutte le trasmissioni Mediaset. La Ventura che è stata una grande protagonista della televisione italiana a partire dagli anni 90, ha commentato in modo critico la presenza quasi eccessiva dell’influencer nei vari programmi televisivi. Ormai non si fa altro che ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 6 maggio 2021)si esprime anche lei sul cosiddetto Fenomeno Zorzi. La presentatrice parla dopo l’attacco che l’ex marito Stefano Bettarini ha rivolto all’opinionista dell’Isola dei famosi! Ecco tutti i dettagli!intervistata dal settimanale Chi insieme al compagno Giovanni Terzi, si espone sul caso Zorzi che tanto sta facendo discutere in questi giorni. La presentatrice definisce l’influencer oramai “onnipresente”. Infatti, dalla fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip, la stella del web è ospite fisso e protagonista in tutte le trasmissioni Mediaset. Lache è stata una grande protagonista della televisione italiana a partire dagli anni 90, ha commentato in modo critico la presenza quasi eccessiva dell’influencer nei vari programmi televisivi. Ormai non si fa altro che ...

Advertising

BaritaliaNews : Isola dei famosi, Simona Ventura su Tommaso Zorzi “E’ stato troppo … “ - Gabriel75951352 : RT @Marilun72301249: @lapartevera Perché altro non sa fare con il suo amico Parpiglia,ha ragione Simona Ventura. - Niklaus_R : @Novella_2000 Che floppone queste isole Mediaset!!! Peccato che non vedremo più Simona Ventura alla guida di quest… - illimitybank : RT @LeFonti_Group: 17.30 - Le Fonti Doppio Binario LA NUOVA FORMAZIONE DEGLI UFFICI LEGALI #ChiaraPadovani, founder Studio Legale Padovani… - muffetta1 : La vera Isola..era quella di Simona Ventura...non a caso a Mediaset fa ascolti flop!..e non è certo colpa di opinio… -