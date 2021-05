Roma | Zalewski | «Siamo orgogliosi Esordio con gol? Ho dato tutto»

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nicola, attaccante della, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Manchester United Nicola, attaccante della, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.CON– «Ho provato a darequello che avevo come ha fatto Pedro, ho provato a fare quello che mi ha chiesto Fonseca. purtroppo la gara d’andata ci ha condizionato molto per gli infortuni e per il risultato., è pur sempre una vittoria». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Laesce in semifinale, con tanti rimpianti per gli errori dell'Old Trafford e tante occasioni sprecate all'Olimpico. Al termine del match Nicolaè intervenuto ai microfoni delle ...Il tiro diè stato deviato da Telles, ma il gol era suo. Almeno una buona notizia per la. IL TABELLINO:- Manchester United 3 - 2 (andata 2 - 6) Marcatori: 39' e 68' Cavani, 58' ...Queste le parole di tre giocatori della Roma dopo la vittoria per 3-2 contro il Manchester United dell'Olimpico in Europa League ...STELLA DIBENEDETTO - La Roma batte il Manchester United 3-2 tra le mura dello stadio Olimpico, ma non basta per conquistare la finalissima dell'Europa League. La squadra inglese, grazie al 6-2 della g ...