Rocca di Papa: adolescente precipita dal balcone della sua abitazione (Di giovedì 6 maggio 2021) Tragedia sfiorata oggi a Rocca di Papa, dove una ragazza di circa 16 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione, in via Barozze. Fortunatamente il volo, di circa 3 metri, non è stato fatale per l’adolescente, che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso dinamico presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma. Una delle ipotesi più accreditate rispetto a quanto accaduto è quella del tentativo di suicidio da parte della ragazza, anche se non sono stati trovati biglietti o messaggi che possano avvalorare tale tesi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) Tragedia sfiorata oggi adi, dove una ragazza di circa 16 anni èta dalsua, in via Barozze. Fortunatamente il volo, di circa 3 metri, non è stato fatale per l’, che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso dinamico presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma. Una delle ipotesi più accreditate rispetto a quanto accaduto è quella del tentativo di suicidio da parteragazza, anche se non sono stati trovati biglietti o messaggi che possano avvalorare tale tesi. su Il CorriereCittà.

