Recordati | primo trimestre in flessione Approvato piano triennale 2021-2023

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Il CdA di, multinazionale farmaceutica quotata sull’MTA di Borsa Italiana, hai risultati deldell’anno (in parte già diffusi) e ilper il triennio, il quale prevede che lo sviluppo del gruppo continuerà a essere generato dalla crescita organica dell’attuale portafoglio prodotti accompagnata da acquisizioni e operazioni di business development mirate a rafforzare la presenza nei i segmenti in cui opera. Nei primi tre mesi deli ricavi sono stati pari a 384,8 milioni di euro (-10,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, -6,8% a cambi costanti), EBITDA a 150 milioni di euro (-13,2%), l’utile netto a 89,9 milioni di euro (-19,2%) e l’utile netto rettificato a 104,4 milioni di ...

Advertising

MilanoFinanza : Primo trimestre debole ma Recordati si aspetta un +9,1% dell'ebitda al 2023 -

Ultime Notizie dalla rete : Recordati primo

Borsa Italiana

Il CdA di, multinazionale farmaceutica quotata sull'MTA di Borsa Italiana, ha approvato i risultati deltrimestre dell'anno (in parte già diffusi) e il piano per il triennio 2021 - 2023 , il ...Ok a piano 2021 - 2023, tra 1,9 e 2 mld ricavi attesi al 2023 .ha chiuso iltrimestre con un utile netto di 89,9 milioni di euro, in calo del 19,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (incidenza sui ricavi 23,4%). I ricavi netti ...Il CdA di Recordati, multinazionale farmaceutica quotata sull'MTA di Borsa Italiana, ha approvato i risultati del primo trimestre dell'anno (in ...Nel triennio di piano Recordati prevede una crescita media annua del 10,4% per i ricavi, una crescita media annua del 9,1% dell’EBITDA e del 9,9% dell’utile netto rettificato ...