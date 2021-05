Phone strap | la catenella di perline è la nuova mania delle vip

(Di giovedì 6 maggio 2021) E’ ufficiale, la passione per lesta dilagando ed è ormai inarrestabile. I lacci decorati concoloratissime da attaccare alla cover dello smarthanno conquistato le vip, che non perdono occasione di sfoggiarle. Latendenza che risponde alla diffusa voglia di allegria e spensieratezza sembra arrivare dritta dagli anni Novanta e spopola sui social, con le influencer che ormai non rinunciano più alla loroin bella mostra. Simboli e nomi sulleChiara Ferragni è una fan sfegatata. Dal suo smartpende una lunga catena di palline, ciucci e stelline dei colori dell’arcobaleno, insieme ad altre con le lettere che ...

antipaticq : alla fine l’ho preso il phone strap o come cacchio si chiama ?? - its_kissy94 : Que bonito se ve mi celular con un Phone Strap, le da ese toque - IleniaZilli01 : colpevole: ho comprato un phone strap ???? - ragazzaparadiso : Nuova vita con il phone strap. Scomodissimo tranne quando ti sta per cadere il cellulare e lo salvi e poi è adorabile - ncznoya : @bkuago phone strap di purinstudio, casing di.. lupa -

Le nostre creazioni riguardano tutto ciò che può far parte del mondo degli accessori, collane, bracciali, cavigliere,, portachiavi etc. I materiali utilizzati sono differenti in base alle ...Cosa sono ibeads chiamati anche? Oltre ai gioielli fatti unicamente di perline in resina, di tutte le forme e colori, è tornata di moda la famosa catenina per il cellulare che sta ...Phone strap mania: i laccetti con le perline per decorare i cellulari sono la nuova tendenza amata dai giovanissimi e dalle star ...