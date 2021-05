"Perché?". Viene a sapere di Denise in diretta, Piera Maggio crolla e lascia la trasmissione sotto choc (Di giovedì 6 maggio 2021) Torna, prepotente, il caso di Denise Pipitone. Nel giorno in cui Mazara del Vallo ricorda con diverse iniziative la bambina scomparsa il primo settembre del 2004, e quando la madre, Piera Maggio, è ospite su Rai 2 nella trasmissione Ore 14 proprio per non spegnere i riflettori sulla figlia, arriva la notizia che i carabinieri stanno ispezionando la casa all'epoca abitata da Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, che è il papà di Denise. Di più: trapela il particolare che si è a caccia di un corpo. Facile immaginare quale. Piera Maggio non regge alla notizia. Pallida in viso, provata, lascia la trasmissione. Perché non è stata avvertita? si chiede. E così il suo avvocato, Giacomo Frazzitta, che ha ricevuto il link con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Torna, prepotente, il caso diPipitone. Nel giorno in cui Mazara del Vallo ricorda con diverse iniziative la bambina scomparsa il primo settembre del 2004, e quando la madre,, è ospite su Rai 2 nellaOre 14 proprio per non spegnere i riflettori sulla figlia, arriva la notizia che i carabinieri stanno ispezionando la casa all'epoca abitata da Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, che è il papà di. Di più: trapela il particolare che si è a caccia di un corpo. Facile immaginare quale.non regge alla notizia. Pallida in viso, provata,lanon è stata avvertita? si chiede. E così il suo avvocato, Giacomo Frazzitta, che ha ricevuto il link con ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Viene Iva, essere cartiera non basta L'accertamento della maggior Iva non è legittimo solo perché il fornitore è palesemente una cartiera. Il fisco è infatti tenuto a dimostrare la piena ... L'atto è nullo quando non viene rispettato il ...

Green pass, coprifuoco e isole Covid - free: le misure per l'estate Un eventuale allentamento del coprifuoco delle 22 sarà valutato "con i dati del 17 maggio perché i ... L'ultima, emanata il 30 aprile scorso, scadrà il 15 maggio, la nuova - viene spiegato - consentirà ...

Non c’è posto per tutti: perché i giovani con problemi psichici rimangono senza cure La Repubblica L'accertamento della maggior Iva non è legittimo soloil fornitore è palesemente una cartiera. Il fisco è infatti tenuto a dimostrare la piena ... L'atto è nullo quando nonrispettato il ...Un eventuale allentamento del coprifuoco delle 22 sarà valutato "con i dati del 17 maggioi ... L'ultima, emanata il 30 aprile scorso, scadrà il 15 maggio, la nuova -spiegato - consentirà ...