Perché l’Austria vuole modificare il Trattato Euratom (Di giovedì 6 maggio 2021) Cambiare è possibile. Ne è convinta Leonore Gewessler, il ministro austriaco per la protezione del clima e l’ambiente che ha presentato un progetto di riforma europeo dell’Euratom, l’organizzazione internazionale nata parallelamente all’Unione europea con i Trattati di Roma del 25 marzo 1957. L’intenzione del ministro Gewessler si pone in continuità con la mentalità ambientalista di Vienna, da sempre in prima linea su certi temi come dimostra l’uscita dal nucleare nel 1978, quando ancora non era nemmeno entrata in funzione la sua prima centrale. «Ha ragione il ministro, ormai l’Euratom che era stato immaginato nel 1957 non ha più senso», dichiara a Linkiesta Patricia Lorenz, attivista della ONG austriaca Global 2000-Friends of the Earth Europe, che si occupa di salvaguardia dell’ambiente, con un’attenzione specifica al settore nucleare. Der ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 maggio 2021) Cambiare è possibile. Ne è convinta Leonore Gewessler, il ministro austriaco per la protezione del clima e l’ambiente che ha presentato un progetto di riforma europeo dell’, l’organizzazione internazionale nata parallelamente all’Unione europea con i Trattati di Roma del 25 marzo 1957. L’intenzione del ministro Gewessler si pone in continuità con la mentalità ambientalista di Vienna, da sempre in prima linea su certi temi come dimostra l’uscita dal nucleare nel 1978, quando ancora non era nemmeno entrata in funzione la sua prima centrale. «Ha ragione il ministro, ormai l’che era stato immaginato nel 1957 non ha più senso», dichiara a Linkiesta Patricia Lorenz, attivista della ONG austriaca Global 2000-Friends of the Earth Europe, che si occupa di salvaguardia dell’ambiente, con un’attenzione specifica al settore nucleare. Der ...

