Microsoft Teams | come trasmettere lo schermo dello smartphone a una chat roomHDblog it

HDblog

Ci sono piccole ma interessanti novità perche riguardano la condivisione dei contenuti all'interno di una stanza virtuale . Su iOS e Android arriva infatti il supporto per la trasmissione dello schermo del proprio smartphone ...Tutti saranno a disposizione a partire dalle ore 18 dell'11 maggio sulla piattaformaIn occasione del talk New Normal Live, svoltosi su LinkedIn, il CEO di Microsoft Italia Silvia Candiani ha parlato del futuro del lavoro ibrido.Ci sono piccole ma interessanti novità per Microsoft Teams che riguardano la condivisione dei contenuti all'interno di una stanza virtuale. Su iOS e Android arriva infatti il supporto per la trasmissi ...