Mass Effect | Legendary Edition può girare a 60 FPS su PS5 | 120 FPS su Xbox Series X e 240 FPS su PC

Advertising

misteruplay2016 : Mass Effect Legendary Edition ha un sacco di contenuti che erano parte delle Deluxe Edition da scaricare gratis - infoitscienza : Mass Effect Legendary Edition: Bioware ha pubblicato dei contenuti extra gratuiti - infoitscienza : Mass Effect Legendary Edition: è in arrivo roba che scotta! - SerialGamerITA : Mass Effect Legendary Edition: Bioware rilascia una marea di contenuti in previsione del #bioware #electronicarts - GamingTalker : Mass Effect Legendary Edition, svelati framerate e risoluzione di tutte le versioni -

Ultime Notizie dalla rete : Mass Effect

Legendary Edition verrà lanciato su PS4, PC, Xbox One e tramite retrocompatibilità su Xbox Series X - S e PS5 il 14 maggio, ed è davvero stracolmo di contenuti: tutta la trilogia sarà ...In questo quinto mese dell'anno da segnalarsi l'artbook dedicato a, l'esordio di Resident Alien e ben due cofanetti completi dedicati a Tarzan e Army of Darkness. Le uscite Editoriale ...Mass Effect: Legendary Edition, le opzioni di performance svelano che la trilogia può girare a 60 FPS su PS5, 120 FPS su Xbox Series X e 240 FPS su PC.Tra questi un mega-cut della colonna sonora di Mass Effect (include il nuovo brano in esclusiva per la Legendary Edition: 'Nuova sintesi'), un'esperienza unica per creare key art personalizzate e molt ...