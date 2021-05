Maltempo poi la svolta, le previsioni fino a domenica 9 maggio (Di giovedì 6 maggio 2021) Maltempo tra oggi e domani 6-7 maggio, con un weekend 8-9 maggio soleggiato. Ma la situazione è destinata a cambiare in modo repentino visto che la prossima settimana il tempo è destinato a peggiorare. Questa primavera continua dunque a mostrare il suo lato più instabile che quello soleggiato e caldo. Tale situazione probabilmente proseguirà anche per tutto maggio. Il team de iLMeteo.it avvisa che dopo un weekend soleggiato e con temperature in aumento, da lunedì un vortice ciclonico carico di temporali comincerà a interessare il Nordovest con precipitazioni via via più intense. Tra martedì e venerdì il Maltempo si estenderà anche al resto d’Italia. In questo contesto le temperature subiranno una nuova diminuzione, specie dove agirà il brutto tempo. Dando uno sguardo al resto dei giorni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021)tra oggi e domani 6-7, con un weekend 8-9soleggiato. Ma la situazione è destinata a cambiare in modo repentino visto che la prossima settimana il tempo è destinato a peggiorare. Questa primavera continua dunque a mostrare il suo lato più instabile che quello soleggiato e caldo. Tale situazione probabilmente proseguirà anche per tutto. Il team de iLMeteo.it avvisa che dopo un weekend soleggiato e con temperature in aumento, da lunedì un vortice ciclonico carico di temporali comincerà a interessare il Nordovest con precipitazioni via via più intense. Tra martedì e venerdì ilsi estenderà anche al resto d’Italia. In questo contesto le temperature subiranno una nuova diminuzione, specie dove agirà il brutto tempo. Dando uno sguardo al resto dei giorni di ...

