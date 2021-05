LIVE Lotta, Preolimpico Sofia in DIRETTA: l’Italia si aggrappa a Conyedo. Fuori a testa alta nei quarti Realbuto e Davidovi (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00: Paccato! Davidovi non riesce a ribaltare la situazione ed esce a testa alta. Niente Giochi Olimpici per l’azzurro, sconfitto ai quarti 2-3 dal mongolo Erdenebat 13.58: Mancano 30? si difende bene il mongolo 13.57: Il challenge toglie un punto al mongolo e regala due punti a Davidovi che se la può giocare fino alla fine: 2-3 13.55: Ancora la velocità del mongolo fa la differenza. Ci prova Davidovi ma subisce lo schienamento da parte del rivale che si divincola benissimo dalla presa e risponde con un’azione rapidissima e molto efficace: 0-4 13.54: Non cambia il punteggio dopo il primo minuto del secondo round: 0-2 13.53: Peccato per Davidovi che si è fatto sorprendere da ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00: Paccato!non riesce a ribre la situazione ed esce a. Niente Giochi Olimpici per l’azzurro, sconfitto ai2-3 dal mongolo Erdenebat 13.58: Mancano 30? si difende bene il mongolo 13.57: Il challenge toglie un punto al mongolo e regala due punti ache se la può giocare fino alla fine: 2-3 13.55: Ancora la velocità del mongolo fa la differenza. Ci provama subisce lo schienamento da parte del rivale che si divincola benissimo dalla presa e risponde con un’azione rapidissima e molto efficace: 0-4 13.54: Non cambia il punteggio dopo il primo minuto del secondo round: 0-2 13.53: Peccato perche si è fatto sorprendere da ...

Advertising

forza_lotta : RT @Carmelo_Ct89: Chi andrà ad insultare Donnarumma nella live di twitch, lo dico senza problemi, è un coglione. E farà solo il male del Mi… - live_messina : GIOSTRA - Market droga arrestate 39 persone a Messina, lotta per predominio a colpi fucile. I nomi e i dettagli del… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: L'Atalanta in 10 pareggia 1-1 col Sassuolo e perde 2 punti nella lotta Champions: Muriel sbaglia un rigore #SassuoloAtalanta… - Formula1WM : Giro 63/66 - Ricciardo si avvicina tantissimo a Sainz... e Leclerc si avvicina a Norris. Bella lotta tra McLaren e… - Fprime86 : RT @cmdotcom: L'Atalanta in 10 pareggia 1-1 col Sassuolo e perde 2 punti nella lotta Champions: Muriel sbaglia un rigore #SassuoloAtalanta… -