L'Eredità, arriva il nuovo campione Gianluca: 'Largo ai giovani' (Di giovedì 6 maggio 2021) L'Eredità ha un nuovo e giovane campione di nome Gianluca, salito alla ribalta nella puntata di giovedì 6 maggio. Il ragazzo è riuscito a ritagliarsi un posto, prima al Triello e poi alla Ghigliottina, asfaltando tutti gli avversari incrociati nel cammino. In questa puntata c'è stata l'uscita di scena di Silvia. L'Eredità saluta per sempre Silvia: 'Mi sono divertita' Non ce l'ha fatta la campionessa Silvia che, nella puntata del 6 maggio de L'Eredità, ha lasciato la trasmissione. Dopo aver perso contro l'avversaria Francesca P. al confronto, Silvia si è congedata da Flavio Insinna. Dopo l'amara disfatta nella sfida precedente, per l'ormai ex campionessa l'avventura è giunta a conclusione senza una sola vittoria. Al momento dei saluti finali, Silvia ha ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 maggio 2021) L'ha une giovanedi nome, salito alla ribalta nella puntata di giovedì 6 maggio. Il ragazzo è riuscito a ritagliarsi un posto, prima al Triello e poi alla Ghigliottina, asfaltando tutti gli avversari incrociati nel cammino. In questa puntata c'è stata l'uscita di scena di Silvia. L'saluta per sempre Silvia: 'Mi sono divertita' Non ce l'ha fatta lassa Silvia che, nella puntata del 6 maggio de L', ha lasciato la trasmissione. Dopo aver perso contro l'avversaria Francesca P. al confronto, Silvia si è congedata da Flavio Insinna. Dopo l'amara disfatta nella sfida precedente, per l'ormai exssa l'avventura è giunta a conclusione senza una sola vittoria. Al momento dei saluti finali, Silvia ha ...

Advertising

Lorenzi04539669 : Comunque uno dei migliori modi per rivedere i propri cari rinchiusi nei ricoveri/RSA è andarseli a prendere e porta… - SIENANEWS : L’eredità del cardinal Antonio Casini, principe senese della Chiesa Siena, ‘Cripta’ del Duomo 22 maggio 2021 – 2 no… - queenbertin : Arriva una simpatica che non se la tira e cosa fanno?? La mandano via! Ci siamo puppati delle faighe di legno x int… -