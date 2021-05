Lelush | quando meme e hashtag ti imprigionano in un reality

(Di giovedì 6 maggio 2021) Vladislav Ivanov, meglio conosciuto al mondo con il suo nome d’arte, è un modello russo che si è trovato a partecipare in maniera fortuita a unshow cinese. Unche con lui ha ben poco a che fare, cosa di cui si è reso conto quasi subito, e che lo ha spinto a voler uscire quasi subito. Ottenere eliminazione così come voleva è stato difficilissimo perché, settimana dopo settimana,è diventato letteralmente l’idolo del web cinese, sempre in trend tra. Una fama che ha ottenuto provando a fare di tutto per uscire attuando un comportamento che lo ha intrappolato nel programma tv. LEGGI ANCHE >>> Pillon chiede a Enzo Miccio di impedire ai suoi fan di usaresu di lui La storia di, intrappolato ...

Vladislav Ivanov () prigioniero per 3 mesi di un reality show in Cina Vladislav, 27 anni, era ... basti vedere cosa è successo all'aeroporto di Pechino, finalmente eliminato, poteva fare ...e Vladislav Ivanov, in arte "", ci è rimasto invischiato quasi per caso e ha dovuto attendere l'ultima puntata per venirne fuori. L'uomo lavorava come traduttore,gli addetti alla ...Un ventisettenne russo si è trovato intrappolato in un talent show in Cina, costretto a cantare nella speranza di essere eliminato da un pubblico che si ostinava a votarlo. Non è un girone dell’infern ...Vladislav Ivanov, nome d’arte Lelush, resta “prigioniero” di un reality show in Cina. Il ragazzo russo era convinto di essere eliminato subito, dato che non aveva nessun particolare talento. E invece ...