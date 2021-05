Le Ombre rosse tornano alla sbarra: nascosti da berretti e mascherine (Di giovedì 6 maggio 2021) Dolore e compassione per le vittime , tutte le vittime . Per le famiglie coinvolte, compresa la mia. Adesso stiamo arrivando verso la fine, stiamo raschiando il fondo del barile . Ho vissuto tutti ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Dolore e compassione per le vittime , tutte le vittime . Per le famiglie coinvolte, compresa la mia. Adesso stiamo arrivando verso la fine, stiamo raschiando il fondo del barile . Ho vissuto tutti ...

Advertising

GabrieleCarrer : Pietrostefani dice di essere «molto stanco». Bergamin che «con tutto il rispetto per la Corte» non capisce «la legi… - Ulisseonline : Ombre Rosse, tempi lunghi per l’estradizione dei terroristi - - Petru_Poggioli : #Italia-Da l’attualità à a Storia – « OMBRE ROSSE » : STRADIZIONI IN ITALIA ? - Ulisseonline : Ombre Rosse, i terroristi catturati in Francia - - GuiteraR : RT @NewsCorsica: Da l’attualità à a Storia – « OMBRE ROSSE » : STRADIZIONI IN ITALIA ? -