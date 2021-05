Germania: Spahn, 30,6% vaccinato con prima dose (Di giovedì 6 maggio 2021) In Germania è stato vaccinato il 30,6% della popolazione (25, 4 milioni di persone) con la prima dose, e l'8,6% (7,1 milioni) con la seconda. Lo ha scritto su Twitter il ministro della salute tedesco, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Inè statoil 30,6% della popolazione (25, 4 milioni di persone) con la, e l'8,6% (7,1 milioni) con la seconda. Lo ha scritto su Twitter il ministro della salute tedesco, ...

Germania: Covid, ministro Salute Spahn vuole vaccino AstraZeneca per tutti Berlino, 06 mag 07:28 - Chiunque lo desideri in Germania deve potersi vaccinare contro il Covid - 19 con il preparato di AstraZeneca, "indipendentemente da età, patologie...

Germania: Covid, ministro Salute Spahn vuole vaccino AstraZeneca per tutti Chiunque lo desideri in Germania deve potersi vaccinare contro il Covid-19 con il preparato di AstraZeneca, "indipendentemente da età, ...

