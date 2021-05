Fineco: raccolta aprile a 949 milioni, il 95% è gestito (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di aprile la raccolta netta di Fineco si attesta a 949 milioni (in linea rispetto ai 959 milioni di un anno fa) senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo, “confermando la nuova dimensione del percorso di crescita intrapreso da Fineco”. L’asset mix vede una netta prevalenza della componente gestita con 904 milioni nel mese (+36% da 664 milioni di aprile 2020) pari al 95% della raccolta complessiva. La componente amministrata si è attestata a 667 milioni, mentre la diretta ha registrato una contrazione a -622 milioni. I ricavi del brokerage sono stimati a circa 17 milioni (-22% a/a) principalmente a causa della ridotta volatilità ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel mese dilanetta disi attesta a 949(in linea rispetto ai 959di un anno fa) senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo, “confermando la nuova dimensione del percorso di crescita intrapreso da”. L’asset mix vede una netta prevalenza della componente gestita con 904nel mese (+36% da 664di2020) pari al 95% dellacomplessiva. La componente amministrata si è attestata a 667, mentre la diretta ha registrato una contrazione a -622. I ricavi del brokerage sono stimati a circa 17(-22% a/a) principalmente a causa della ridotta volatilità ...

