Epic Games e Apple | il giudice si chiede perché vietare xCloud su iOS se è ' praticamente uguale a Netflix'

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ancora una volta, la battaglia giudiziaria trasta rivelando informazioni privilegiate sull'industria dei giochi. Microsoft ha testimoniato ieri al processo come testimone pere ha spiegato come le regole di iOS abbiano sostanzialmente bloccato il suo servizio di gioco. Ora, il giornalista di The Verge, Adi Robertson sta seguendo ogni giorno il processo che dovrebbe durare almeno tre settimane e sta riportando sul suo account Twitter interessanti dettagli a riguardo. Lori Wright, vice presidente gaming, media and entertainment di Microsoft ha testimoniato parlando di comeabbia bloccato su iOS il servizio di cloud gaming di Microsoft. Sappiamo tutti comesi sia rifiutata di inserirenei suoi dispositivi ...

Rimanendo in tema di cause:ed Apple sono attualmente in tribunale e continuano ad arrivare nuovi interessanti documenti. Tra questi, il fatto che PlayStation si farebbe pagare per ...... la Riote la. Lo segnala oggi il South China Morning POst. Il CFIUS ha l'autorità per ordinare a Tencent di disinvestire negli Usa e ha già apcceso un fato su questi due ...Siamo nuovamente qui a parlare di quanto abbiamo modo di scoprire grazie al processo in corso tra Epic Games e Apple. Tramite un documento solo parzialmente censurato possiamo scoprire che Sony ...Durante il processo tra Epic Games e Apple sono emerse delle novità: l'azienda avrebbe bannato dall'App Store Shadow quando Microsoft l'ha menzionata.