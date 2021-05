Donna scomparsa ritrovata in un canyon: è sopravvissuta 5 mesi mangiando erba e muschio (Di giovedì 6 maggio 2021) Una Donna dello Utah (Usa) scomparsa a novembre scorso è stata ritrovata viva in una tenda da campeggio all’interno del Diamond Fork canyon. La 47enne è sopravvissuta per più di cinque mesi, superando l’inverno, mangiando erba, muschio e bevendo l’acqua di un fiume vicino. La scomparsa della Donna, la cui identità non è ancora stata identificata, è stata denunciata per la prima volta dopo da alcuni dipendenti del servizio forestale che si preparavano per la chiusura stagionale del canyon e hanno trovato la sua auto abbandonata in un parcheggio. Detective e agenti di ricerca e soccorso avevano perquisito l’area nelle settimane successive alla sua scomparsa, ma non erano ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) Unadello Utah (Usa)a novembre scorso è stataviva in una tenda da campeggio all’interno del Diamond Fork. La 47enne èper più di cinque, superando l’inverno,e bevendo l’acqua di un fiume vicino. Ladella, la cui identità non è ancora stata identificata, è stata denunciata per la prima volta dopo da alcuni dipendenti del servizio forestale che si preparavano per la chiusura stagionale dele hanno trovato la sua auto abbandonata in un parcheggio. Detective e agenti di ricerca e soccorso avevano perquisito l’area nelle settimane successive alla sua, ma non erano ...

