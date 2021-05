Donna morta in casa carbonizzata nel Napoletano, fermato un 36enne (Di giovedì 6 maggio 2021) La vittima aveva 33 anni e faceva la badante. Sarebbe stata uccisa e poi bruciata nella sua abitazione a San Paolo Belsito Leggi su rainews (Di giovedì 6 maggio 2021) La vittima aveva 33 anni e faceva la badante. Sarebbe stata uccisa e poi bruciata nella sua abitazione a San Paolo Belsito

Advertising

Agenzia_Ansa : Uccisa e trovata a pezzi in un cassonetto a Bologna. Il fidanzato impiccato, l'ipotesi è di un omicidio-suicidio… - radioalfa : Giffoni Sei Casali, morta la donna caduta in montagna - JamesZaky : Questo per ricordare che anche la gente in salute fino al giorno prima purtroppo può morire così improvvisamente. n… - lifehaarry : Mentre tutto stavano a parlare della questione di Biancaneve, un’altra donna è morta di femminicidio. Emma Pezemo è… - news_ravenna : Auto colpita dal carico di un furgone, morta una donna -