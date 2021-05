Diletta Leotta, chi è il suo ex fidanzato Matteo Mammì? Età, Sky, Gregoraci, Anna Safroncik, Instagram (Di giovedì 6 maggio 2021) Matteo Mammì è l’ex fidanzato di Diletta Leotta e di Elisabetta Gregoraci, che ha avuto un flirt anche con l’attrice Anna Safroncik. Scopriamo tutto su di lui. Leggi anche: Diletta Leotta: chi è il suo nuovo fidanzato Ryan Friedkin? Età, lavoro, padre, carriera, Instagram Chi è Matteo Mammì, l’ex fidanzato di Diletta Leotta? Matteo Mammì ha... Leggi su donnapop (Di giovedì 6 maggio 2021)è l’exdie di Elisabetta, che ha avuto un flirt anche con l’attrice. Scopriamo tutto su di lui. Leggi anche:: chi è il suo nuovoRyan Friedkin? Età, lavoro, padre, carriera,Chi è, l’exdiha...

