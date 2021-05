Ddl Zan, primo passo in commissione. La destra allo scontro (Di giovedì 6 maggio 2021) Il ddl Zan contro l’omotransfobia si disincaglia. In commissione Giustizia, con 12 voti contro 9, è passata la proposta di disgiungere il testo dagli altri quattro, che andavano tutti nella stessa direzione, e di iniziare a lavorare solo su quello di Zan. La decisione non riguarda la proposta di legge congiunta presentata proprio ieri mattina da Lega e Fi. La commissione dovrà decidere nella prossima riunione, probabilmente entro la settimana ventura. Reazioni naturalmente opposte. «Ottima notizia. Importante passo avanti», esulta … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 6 maggio 2021) Il ddl Zan contro l’omotransfobia si disincaglia. InGiustizia, con 12 voti contro 9, è passata la proposta di disgiungere il testo dagli altri quattro, che andavano tutti nella stessa direzione, e di iniziare a lavorare solo su quello di Zan. La decisione non riguarda la proposta di legge congiunta presentata proprio ieri mattina da Lega e Fi. Ladovrà decidere nella prossima riunione, probabilmente entro la settimana ventura. Reazioni naturalmente opposte. «Ottima notizia. Importanteavanti», esulta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

