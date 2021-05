Crotone | donati beni di prima necessità alla mensa dei poveri

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ilsi rende protagonista di un bel gesto di solidarietà. Il club calabrese, retrocesso sul campo con quattro giornate di anticipo, ha deciso di regalare un importante quantitativo didideidella città calabrese “Padre Pio e Don Ezio”. Il presidente Gianni Vrenna spiega i motivibase del bel gesto: “Sappiamo che il bene si fa in silenzio, ma questa volta abbiamo voluto rendere pubblica la nostra iniziativa per cercare di coinvolgere le forze sane del territorio, ma anche la gente di buona volontà, nel sostenere ladeiPadre Pio e Don Ezio, da anni inlinea al servizio di chi ha bisogno davvero. Sappiamo che in questo periodo le ...

Advertising

LaCnews24 : La solidarieta' del Crotone Fc: generi alimentari donati alla mensa di Padre Pio #calabrianotizie #newscalabria - sportface2016 : Bel gesto di solidarietà del #Crotone - corso_donati : ??L’Inter vince a Crotone e domani, dopo 9 anni, l’egemonia bianconera potrebbe interrompersi. #Inter #seriea… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone donati

LaC news24

... 5 milioni di euro in diocesi di Bergamo al Fondo per le famiglie in difficoltà "Ricominciamo insieme"; 25 mila euro per 4 ventilatori polmonaridalla Chiesa di- Santa Severina all'...Due venditori ambulanti sono stati multati nel corso della mattinata a, in quanto pur in possesso di regolare licenza stazionavano quotidianamente negli stessi ...stati sequestrati e...La società ha donato generi di prima necessità alla struttura caritatevole che offre giornalmente un pasto caldo a chi ha bisogno ...Il Crotone si rende protagonista di un bel gesto di solidarietà. Il club calabrese, retrocesso sul campo con quattro giornate di anticipo, ha deciso di regalare un importante quantitativo di beni di p ...