(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag (Adnkronos) - "Caterina Bini ea tutti quelli che mi stanno scrivendo per dirmi che mi hanno sentito in radio. E a tutti coloro che mi scrivono per farmi inal!". Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Caterinarispondendo alla sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Caterina Bini che a Un giorno da pecora aveva detto: "Alla collega e amica Caterinamando un grande abbraccio visto che è acol".

Advertising

TV7Benevento : Covid: Biti (Pd) positiva a casa, 'grazie a chi mi fa in bocca al lupo'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Biti

La Legge per Tutti

Come Alessandra Pedersoli, di Modena: 'Ho il!', ha esordito prima di invocare una Scuola di formazione per i giovani. Da salotti, cucine, tinelli di casa (Caterina, vice presidente dei ...Caterina(PD), Siclari (FI), Cristina Cantù (L - SP) e Marinello (M5S), le mozioni sono state ... Agenas e Aifa, i protocolli e le linee guida per la presa in carico domiciliare dei pazienti...Roma, 6 mag (Adnkronos) – “Grazie Caterina Bini e grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo per dirmi che mi hanno sentito in radio. E a tutti coloro che mi scrivono per farmi in bocca al lupo!”.Il punto sul caso Bekaert: le proposte della Regione, la posizione del Sindaco di Firenze e l'accusa dei sindacati ...