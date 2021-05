“Così volevano condizionare la nomina del procuratore di Milano” (Di giovedì 6 maggio 2021) “La rete relazionale di ‘Ungheria’ fu utilizzata per condizionare la nomina del procuratore di Milano”. Sono le parole – senza riscontro – utilizzate da Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, in un verbale reso negli uffici della procura meneghina “La rete relazionale di ‘Ungheria’ fu utilizzata per condizionare la nomina del procuratore di Milano”. Sono le parole – senza riscontro – utilizzate da Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, in un verbale reso negli uffici della procura meneghina – davanti ai sostituti procuratori Laura Pedio e Paolo Storari – in un interrogatorio del 6 dicembre 2019. Affermazioni, insieme alle altre rivelazioni rese tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020, ora al centro di più ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) “La rete relazionale di ‘Ungheria’ fu utilizzata perladeldi”. Sono le parole – senza riscontro – utilizzate da Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, in un verbale reso negli uffici della procura meneghina “La rete relazionale di ‘Ungheria’ fu utilizzata perladeldi”. Sono le parole – senza riscontro – utilizzate da Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, in un verbale reso negli uffici della procura meneghina – davanti ai sostituti procuratori Laura Pedio e Paolo Storari – in un interrogatorio del 6 dicembre 2019. Affermazioni, insieme alle altre rivelazioni rese tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020, ora al centro di più ...

