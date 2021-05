Comunali Roma, Pd in pressing su Zingaretti: la decisione entro sabato (Di giovedì 6 maggio 2021) Primarie o Zingaretti: questo il dilemma del Pd che in questi giorni attende la decisione finale del presidente della Regione Lazio prima di confermare l’appuntamento del 20 giugno ai gazebo. L’ex segretario dem, però, fino ad ora ha sempre rifiutato l’offerta, chiarendo di essere troppo impegnato nel portare avanti la campagna vaccinale in Regione e rivendicandone i risultati. Ma il motivo che lo spinge ad essere prudente sulle Comunali è tutto politico: scendere in campo dopo aver avviato un’alleanza con il M5S all’interno della sua giunta – facendovi rientrare le due consigliere pentastellate Roberta Lombardi e Valentina Corrado – metterebbe a rischio il governo della Regione. La sua candidatura in chiave anti-Raggi porterebbe a uno strappo e quindi a nuove elezioni, in cui il centrodestra rischia di prendersi ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) Primarie o: questo il dilemma del Pd che in questi giorni attende lafinale del presidente della Regione Lazio prima di confermare l’appuntamento del 20 giugno ai gazebo. L’ex segretario dem, però, fino ad ora ha sempre rifiutato l’offerta, chiarendo di essere troppo impegnato nel portare avanti la campagna vaccinale in Regione e rivendicandone i risultati. Ma il motivo che lo spinge ad essere prudente sulleè tutto politico: scendere in campo dopo aver avviato un’alleanza con il M5S all’interno della sua giunta – facendovi rientrare le due consigliere pentastellate Roberta Lombardi e Valentina Corrado – metterebbe a rischio il governo della Regione. La sua candidatura in chiave anti-Raggi porterebbe a uno strappo e quindi a nuove elezioni, in cui il cdestra rischia di prendersi ...

