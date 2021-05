Coca-Cola presenta la nuova bottiglia con il 100% di plastica riciclata Made in Campania (Di giovedì 6 maggio 2021) Un impegno concreto per un’economia sempre più cirColare che conferma la centralità dello stabilimento di Marcianise (CE) nelle scelte strategiche di Coca-Cola. Coca-Cola introduce sul mercato italiano la sua prima bottiglia realizzata con il 100% di plastica riciclata (rPET), ulteriore conferma dell’impegno per un’economia sempre più cirColare. Le nuove bottiglie 100% rPET, come sempre 100% riciclabili, saranno prodotte Leggi su 2anews (Di giovedì 6 maggio 2021) Un impegno concreto per un’economia sempre più cirre che conferma la centralità dello stabilimento di Marcianise (CE) nelle scelte strategiche diintroduce sul mercato italiano la sua primarealizzata con ildi(rPET), ulteriore conferma dell’impegno per un’economia sempre più cirre. Le nuove bottiglierPET, come semprericiclabili, saranno prodotte

