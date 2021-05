Cerciello Rega, condannati all’ergastolo i due americani (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono stati condannati all’ergastolo i due americani autori dell’omicidio di Cerciello Rega, morto nel luglio 2019 a Roma. La terza corte d’Assise ha stabilito la sentenza dopo tredici ore di camera di consiglio. In aula presente anche la vedova, che ha commentato, in lacrime: “L’esito non mi riporterà Mario, non lo riporterà in vita, non ci ridarà la nostra vita insieme. Oggi è stata messa la prima pietra per una giustizia nuova. L’integrità di Mario è stata dimostrata nonostante da morto abbia dovuto subire tante insinuazioni”, ha dichiarato ai microfoni del TgCom. Intanto, i legali dei due condannati protestano. La difesa di Elder sostiene: “Questa sentenza rappresenta una vergogna per l’Italia, con dei giudici che non vogliono vedere quello che è emerso durante le indagini ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono statii dueautori dell’omicidio di, morto nel luglio 2019 a Roma. La terza corte d’Assise ha stabilito la sentenza dopo tredici ore di camera di consiglio. In aula presente anche la vedova, che ha commentato, in lacrime: “L’esito non mi riporterà Mario, non lo riporterà in vita, non ci ridarà la nostra vita insieme. Oggi è stata messa la prima pietra per una giustizia nuova. L’integrità di Mario è stata dimostrata nonostante da morto abbia dovuto subire tante insinuazioni”, ha dichiarato ai microfoni del TgCom. Intanto, i legali dei dueprotestano. La difesa di Elder sostiene: “Questa sentenza rappresenta una vergogna per l’Italia, con dei giudici che non vogliono vedere quello che è emerso durante le indagini ...

