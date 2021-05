Calciomercato Inter: Pjanic nel mirino dei nerazzurri? Le ultime (Di giovedì 6 maggio 2021) Miralem Pjanic sarebbe finito nel mirino dell’Inter: in uscita dal Barcellona, i nerazzurri ci pensano per la prossima stagione Il futuro di Miralem Pjanic potrebbe essere lontano dal Barcellona. Il centrocampista non ha trovato molto spazio alla corte di Koeman, non riuscendo ad ottenere un minutaggio adeguato. Nella sessione estiva di mercato il bosniaco potrebbe partire: su di lui ci sarebbe l’Inter. Come rivela il portale spagnolo Diario Sport, sul centrocampista ci sarebbe proprio il club nerazzurro, che punta a vincere nuovamente il campionatoe potrebbe puntare sulla sua esperienza. Attenzione anche al Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Miralemsarebbe finito neldell’: in uscita dal Barcellona, ici pensano per la prossima stagione Il futuro di Miralempotrebbe essere lontano dal Barcellona. Il centrocampista non ha trovato molto spazio alla corte di Koeman, non riuscendo ad ottenere un minutaggio adeguato. Nella sessione estiva di mercato il bosniaco potrebbe partire: su di lui ci sarebbe l’. Come rivela il portale spagnolo Diario Sport, sul centrocampista ci sarebbe proprio il club nerazzurro, che punta a vincere nuovamente il campionatoe potrebbe puntare sulla sua esperienza. Attenzione anche al Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : Mourinho: 'Legame speciale con l'Inter ma allenerei una rivale in Italia' - sportli26181512 : Inter, il futuro in porta è da scrivere: ora è tempo di scelte: Inter, il futuro in porta è da scrivere: ora è temp… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Inter, il futuro in porta è da scrivere. Anche se la storia 'indica' la via... #SerieA #Mercato - fcin1908it : AS – Inter, scudetto e mercato: il primo colpo arriva dalla Serie A? Costa già più di 20mln - Gazzetta_it : #Inter, il futuro in porta è da scrivere. Anche se la storia 'indica' la via... #SerieA #Mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter, il futuro in porta è da scrivere: ora è tempo di scelte Allo stato attuale, Handanovic resterà al proprio posto. Per il ruolo alle sue spalle (oppure accanto) ci sarà da attendere. Oggi le vere indicazioni sono due: Radu lascerà l'Inter in prestito, mentre Padelli quasi certamente non rinnoverà e sarà libero di cercare un'altra sistemazione (resiste l'ipotesi Udinese). Così, oltre a quella del terzo portiere, a Milano dovranno ...

Inter: Gosens resta un'idea, ma il Leicester... 1 L'Inter è alla ricerca di un esterno sinistro di livello per la prossima stagione. Oltre ai nomi già noti di Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Filip Kostic, i nerazzurri non perdono di vista l'...

Calciomercato Inter: i nomi dei partenti in estate Calcio News 24 Roma, il retroscena sulla panchina: “Dan Friedkin aveva contattato Gallardo” La Roma ha così deciso di cambiare obiettivo e si è fiondata sullo Special One, l’intesa con l’ex Inter è stata raggiunta in poche ore.

Inter, lo Scudetto ti porta 13 milioni da Pirelli Lo sponsor di maglia dell'Inter Pirelli versa 13 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri per la conquista dello Scudetto.

Allo stato attuale, Handanovic resterà al proprio posto. Per il ruolo alle sue spalle (oppure accanto) ci sarà da attendere. Oggi le vere indicazioni sono due: Radu lascerà l'in prestito, mentre Padelli quasi certamente non rinnoverà e sarà libero di cercare un'altra sistemazione (resiste l'ipotesi Udinese). Così, oltre a quella del terzo portiere, a Milano dovranno ...1 L'è alla ricerca di un esterno sinistro di livello per la prossima stagione. Oltre ai nomi già noti di Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Filip Kostic, i nerazzurri non perdono di vista l'...La Roma ha così deciso di cambiare obiettivo e si è fiondata sullo Special One, l’intesa con l’ex Inter è stata raggiunta in poche ore.Lo sponsor di maglia dell'Inter Pirelli versa 13 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri per la conquista dello Scudetto.