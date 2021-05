(Di giovedì 6 maggio 2021) Tra i risvolti negativi di essere una star mondiale c’è quello di non essere creduto online. Lo sa bene Benche su Raya, eslusiva app peramorosi Vip, ha ricevuto un bel due di picchebellaNivine Jay. La ragazza prima ha “matchato” l’attore ma poi, credendolo un profilo fake, gli ha tolto il cuore. Ben però non si è dato per vinto e le ha inviato un video su Instagram, chiedendole spiegazioni. “Ehi Nivine,mi hai? Sono io…” dichiara l’attore nel video, un po’ dispiaciuto per il rifiuto. Un’occasione persa per l’influencer, che poteva portarsi a casa uno degli scapoli più ambiti di Hollywood. La ragazza ha poi raccontato l’episodio ai suoi follower con un video in cui appare corrucciata. “Ripensando alla volta che ho matchato con Ben ...

Advertising

giranoparole : @MediasetTgcom24 Ma la vera domanda è,perché mai Ben affleck perdi tempo con una tiktoker? - TommyBrain : Sputnik:Ben Affleck dimostra la sua identità dopo il rifiuto di una ragazza su un'app di incontri - IacobellisT : Sputnik:Ben Affleck dimostra la sua identità dopo il rifiuto di una ragazza su un'app di incontri - MediasetTgcom24 : Ben Affleck scartato dalla tiktoker su un'app di incontri: 'Perché mi rifiuti?' #benaffleck - IOdonna : Ma povero Ben! -

Ultime Notizie dalla rete : Ben Affleck

Una ragazza ha condiviso su TikTok la storia del suo presunto 'match' con l'attoresu un'esclusiva app di incontri. In un breve video, l'utente di TikTok @nivinejay afferma di aver annullato un 'match' con l'attore sulla app Raya, poiché credeva che fosse un profilo ......per la nostra JLo ! Tra lo scioglimento del fidanzamento con il promesso sposo Alexander Rodriguez e le voci che la vedrebbero coinvolta in un ritorno di fiamma con l'ex storico, la ...After a successful round last year, Andrew Korte, owner of 364 Productions, is yet again bringing a handful of drive-in movies to the Mid-Missouri area starting this weekend.Watch Official Teaser from English movie A Quiet Place Part II starring Emily Blunt, Millicent Simmonds, Cillian Murphy. A Quiet Place Part II movie is directed by John Krasinski. Check out the latest ...