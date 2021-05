Banca Profilo, in primo trimestre 2021 utile di 2,8 milioni di euro (+53%) (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Banca Profilo ha registrato ricavi consolidati a 16,9 milioni di euro nel primo trimestre 2021, in crescita del 29,8% sullo stesso periodo del 2020. Ad aumentare è stata soprattutto la componente dei profitti da operazioni finanziarie, sottolinea l’istituto. il risultato operativo si è attestato a 5,9 milioni di euro (+41,2%), l’utile netto consolidato a 2,8 milioni di euro (+53,4%). La raccolta totale della clientela è stata in crescita a 5,5 miliardi di euro (+11,4%), grazie all’effetto mercato e alla raccolta netta positiva, mentre è stata confermata la solidità patrimoniale e finanziaria, con CET 1 ratio al 21,4%. A seguito della firma del Memorandum ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) –ha registrato ricavi consolidati a 16,9dinel, in crescita del 29,8% sullo stesso periodo del 2020. Ad aumentare è stata soprattutto la componente dei profitti da operazioni finanziarie, sottolinea l’istituto. il risultato operativo si è attestato a 5,9di(+41,2%), l’netto consolidato a 2,8di(+53,4%). La raccolta totale della clientela è stata in crescita a 5,5 miliardi di(+11,4%), grazie all’effetto mercato e alla raccolta netta positiva, mentre è stata confermata la solidità patrimoniale e finanziaria, con CET 1 ratio al 21,4%. A seguito della firma del Memorandum ...

