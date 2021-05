Astrazeneca: a chi è destinato il vaccino. Le raccomandazioni sulla seconda dose (Di giovedì 6 maggio 2021) Se fino a poco tempo fa la parola d'ordine nella campagna di vaccinazione anti - Covid è stata 'accellerare', ora l'obiettivo è non rallentare per raggiungere gli obiettivi nei tempi prefigurati. ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Se fino a poco tempo fa la parola d'ordine nella campagna di vaccinazione anti - Covid è stata 'accellerare', ora l'obiettivo è non rallentare per raggiungere gli obiettivi nei tempi prefigurati. ...

Advertising

SimoneCosimi : Ormai #AstraZeneca è bruciato. Non fai marciare la campagna vaccinale se obblighi gli under 60 a farselo ribaltando… - scarlots : RT @StartMagNews: Richiami di Pfizer e Moderna a 42 giorni. Sì a seconda dose di Astrazeneca per chi ha già ricevuto la prima. Ecco come ca… - SempreLibero2 : @SeleneColangelo @Paolett88388412 Sui vaccini stanno facendo letterealmente schifo. Basta vedere Astrazeneca. Adess… - CosenzaChannel : Via libera alla seconda dose del vaccino anti-Covid di #AstraZeneca per chi ha ricevuto la prima senza riportare tr… - LaLestofante : RT @stebellentani: @GiovaQuez Ma perché non apriamo l’astrazeneca a chiunque? Qui un modulo dove ci sono scritti i rischi, chi se la sente… -