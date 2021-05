Arsenal-Villarreal, le formazioni ufficiali (Di giovedì 6 maggio 2021) All’Emirates alle 21 va in scena Arsenal-Villarreal, semifinale di ritorno di Europa League 2020-21. Si riparte dal 2-1 dell’andata in favore degli iberici, ecco le scelte definitive dei due tecnici: Arsenal (3-4-3): Leno; Holding, Pablo Mari, Xhaka; Bellerin, Smith Rowe, Partey, Saka; Pépé, Aubameyang, Odegaard. All. Arteta. Villarreal (4-3-3): Rulli; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Alcacer, Chukwueze. All. Emery. Foto: ArsenalPics L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) All’Emirates alle 21 va in scena, semifinale di ritorno di Europa League 2020-21. Si riparte dal 2-1 dell’andata in favore degli iberici, ecco le scelte definitive dei due tecnici:(3-4-3): Leno; Holding, Pablo Mari, Xhaka; Bellerin, Smith Rowe, Partey, Saka; Pépé, Aubameyang, Odegaard. All. Arteta.(4-3-3): Rulli; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Alcacer, Chukwueze. All. Emery. Foto:Pics L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

