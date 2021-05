Andria | muore e dona le cornee il buon cuore di Vito

(Di giovedì 6 maggio 2021)- I suoi occhi potranno continuare a vedere il mondo attraverso un'altra persona, continuando ancora a viaggiare come lui aveva amato fare in vita, essendo stato negli ultimi decenni ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

Vito Di Cosmo aveva infatti acconsentito al trapianto delle cornee, prima del tragico decesso avvenuto martedì notte presso l'Ospedale Bonomo didove era ricoverato per un male incurabile. 71 ...Ad avere la peggio è stato il conducente dell'Apecar, un 80enne di Corato, trasportato in gravi condizioni all'ospedale "Bonomo" e poi deceduto stamaneAndria - I suoi occhi potranno continuare a vedere il mondo attraverso un'altra persona, continuando ancora a viaggiare come lui aveva amato fare in vita, essendo stato negli ultimi decenni organizzat ...Barletta, 27/04/2021 – (gazzettamezzogiorno) Il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Giovanni Lucio Vaira, ha disposto l’esame autoptico sul corpo di un paziente tranes ...