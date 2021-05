Amici: Sangiovanni in crisi (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel daytime di oggi è andato in onda un momento di grande crisi vissuto da uno degli allievi più amati di Amici: Sangiovanni. Il cantante, dalla fine della scorsa puntata ha visto calare la sua autostima e ha avuto un momento di sconforto nel quale è stata coinvolta anche Giulia. Per Sangiovanni questo non è un momento facile all’interno della scuola di Amici: in vista della finale, infatti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel daytime di oggi è andato in onda un momento di grandevissuto da uno degli allievi più amati di. Il cantante, dalla fine della scorsa puntata ha visto calare la sua autostima e ha avuto un momento di sconforto nel quale è stata coinvolta anche Giulia. Perquesto non è un momento facile all’interno della scuola di: in vista della finale, infatti Articolo completo: dal blog SoloDonna

