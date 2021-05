Amici 20, Rudy Zerbi lancia accuse a Deddy e il 18enne scoppia a piangere: il confronto (Di giovedì 6 maggio 2021) Manca poco alla finale di Amici 20 e intanto nel daytime del talent si è registrata una dura lite tra il semifinalista Deddy e il suo mentore, Rudy Zerbi. Il talentscout ha accusato il suo pupillo di non studiare a dovere a pochi giorni dal nuovo appuntamento serale del talent. Nel dettaglio, Zerbi contesta al giovane di non conoscere alcuni brani da dover preparare per la semifinale, quando questi sono da giorni a disposizione sull’mp3 che la produzione fornisce ai talenti della scuola. Il 18enne si giustifica sostenendo di essersi accorto da poco dei brani caricati sull’mp3. Ma il talentscout non crede nella sua buona fede e lo taccia di sentirsi arrivato, fino a scatenare le lacrime dell’allievo, che viene poi raggiunto in collegamento da Maria De Filippi, la quale quindi lo ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 6 maggio 2021) Manca poco alla finale di20 e intanto nel daytime del talent si è registrata una dura lite tra il semifinalistae il suo mentore,. Il talentscout ha accusato il suo pupillo di non studiare a dovere a pochi giorni dal nuovo appuntamento serale del talent. Nel dettaglio,contesta al giovane di non conoscere alcuni brani da dover preparare per la semifinale, quando questi sono da giorni a disposizione sull’mp3 che la produzione fornisce ai talenti della scuola. Ilsi giustifica sostenendo di essersi accorto da poco dei brani caricati sull’mp3. Ma il talentscout non crede nella sua buona fede e lo taccia di sentirsi arrivato, fino a scatenare le lacrime dell’allievo, che viene poi raggiunto in collegamento da Maria De Filippi, la quale quindi lo ...

