ALESSANDRO CATTELAN CONDUCE "DA GRANDE" SU RAI1, DA SETTEMBRE AL MERCOLEDÌ SERA (Di giovedì 6 maggio 2021) Se ne parla da mesi, adesso è ufficiale. ALESSANDRO CATTELAN, chiuso il proficuo capitolo decennale con X Factor e Sky, condito da qualità e successi, è pronto al GRANDE salto sulla tv generalista e in particolare su RAI1. Come da tempo sappiamo, per approdare al GRANDE pubblico CATTELAN ha scelto RAI1 che ospiterà Da GRANDE, il suo nuovo show in due puntate, prodotto da Freemantle (casa di produzione di X Factor per sentirsi un po' a casa). Se all'inizio si era parlato per lui dei venerdì SERA primaverili, lo show è stato poi spostato in autunno, SETTEMBRE precisamente. Adesso TvBlog ha anticipato che la messa in onda è prevista al MERCOLEDÌ SERA. Quindi una doppia sfida per il ...

