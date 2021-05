A2a | in 2020 distribuiti 1 | 85 mld a stakeholder sui territori 2

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Nell’impegno di A2a per un’economia low carbon ha dato risultati significativi: minor utilizzo dei combustibili fossili e aumento del 6% della produzione di energia da fonti rinnovabili, arrivata al 33% della generazione totale del gruppo. E’ infatti diminuito del 10% il fattore di emissione rispetto al 2019 (310 g/kWh nel), in linea con l’obiettivo dello science based target initiative (Sbti). Inoltre, grazie all’utilizzo delle rinnovabili, della cogenerazione e del recupero di energia dai rifiuti, la life company ha evitato l’emissione di 4 milioni di tonnellate di Co2 (+14% rispetto al 2019). Nel settore ambientale ilha registrato un aumento di due punti percentuali nella raccolta differenziata, che ha raggiunto una media del 71% nei comuni serviti dal gruppo. Inoltre, in ottica di economia circolare, ...

Nelha distribuito agli stakeholder 1.853 milioni di euro. Lo rende noto la società, che ha presentato i risultati del bilancio integrato, sottolineando di aver 'creato opportunità di ...... al contributo economico distribuito sui territori" - ha commentato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di- . "Ilè stato per noi un anno record con 738 milioni di euro di ...Milano, 6 mag.(Adnkronos) - "Nell’anno in cui la pandemia provocava una brusca frenata nel percorso di realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030, A2a non ha ridotto il suo impegno e ha ottenuto s ...(Adnkronos) - Nel 2020 l'impegno di A2a per un'economia low carbon ha dato risultati significativi: minor utilizzo dei combustibili fossili e aumento ...