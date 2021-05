A Firenze nasce L’abito sospeso per madri in difficoltà (Di giovedì 6 maggio 2021) Comprare un capo d’abbigliamento per bambini e donarlo a chi non può permetterselo. A Firenze nasce “L’abito sospeso”, iniziativa dell’impresa sociale Flo Concept che prende spunto da un’antica tradizione partenopea, “il caffè sospeso”: un gesto di solidarietà a beneficio di uno sconosciuto. Al posto del caffè, stavolta c’è un abito o un accessorio per bambini: “I clienti che vengono nel nostro negozio di Lungarno Corsini 30/34r – spiega Elisabetta Renzoni, presidente dell’impresa sociale Flo Concept – possono acquistare, attraverso un catalogo, un articolo della nostra collezione ‘del Cuore’ dedicata ai più piccoli. L’acquisto avviene sotto forma di donazione, a prezzo di costo. Il capo viene poi realizzato nel nostro laboratorio di sartoria e donato ad Acisjf Firenze, associazione ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 6 maggio 2021) Comprare un capo d’abbigliamento per bambini e donarlo a chi non può permetterselo. A”, iniziativa dell’impresa sociale Flo Concept che prende spunto da un’antica tradizione partenopea, “il caffè”: un gesto di solidarietà a beneficio di uno sconosciuto. Al posto del caffè, stavolta c’è un abito o un accessorio per bambini: “I clienti che vengono nel nostro negozio di Lungarno Corsini 30/34r – spiega Elisabetta Renzoni, presidente dell’impresa sociale Flo Concept – possono acquistare, attraverso un catalogo, un articolo della nostra collezione ‘del Cuore’ dedicata ai più piccoli. L’acquisto avviene sotto forma di donazione, a prezzo di costo. Il capo viene poi realizzato nel nostro laboratorio di sartoria e donato ad Acisjf, associazione ...

