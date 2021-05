A Chernobyl le reazioni nucleari tornano a bruciare

Leggi su wired

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Foto: Anadolu Agency/Getty Images)A pochi giorni dal 35esimo anniversario del peggior incidente nucleare della storia, ledi fissione della centrale dinuovamente ad aumentare, bruciando masse di combustibile di uranio sepolte nelle profondità all’interno del reattore numero 4, lo stesso che esplose il 26 aprile 1986. I sensori alla centrale nucleare, infatti, stanno monitorando un crescente numero di neutroni, un segnale della fissione, nelle camere inaccessibili del reattore e ora gli scienziati ucraini stanno provando a capire se lepossano placarsi da sole o, nella peggiore delle ipotesi, richiedano interventi straordinari per evitare un altro incidente. Come racconta la rivista Science, a parlarne alcuni giorni fa è stato l’Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants ...