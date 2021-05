Wedding in Calabria, Orsomarso: “ora ripartenza controllata” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Calabria, l’assessore Orsomarso ha incontrato il delegato dell’associazione che rappresenta le imprese del settore matrimoni “Quello del Wedding è un settore molto importante per l’economia calabrese, con una filiera che coinvolge numerose professionalità. Anche per questo, come Regione, abbiamo messo in campo nei mesi scorsi delle misure di sostegno, aggiuntive rispetto a quelle previste dal Governo nazionale, destinate anche alle imprese e ai professionisti del settore. Condividiamo ora la necessità di ripartire in sicurezza, con protocolli che devono essere definiti sul piano nazionale, ascoltando i suggerimenti di chi opera sul campo. Soprattutto, vogliamo sviluppare, con il coinvolgimento degli operatori del settore, tutte le opportunità per migliorare i servizi e rendere la Calabria una location sempre più ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021), l’assessoreha incontrato il delegato dell’associazione che rappresenta le imprese del settore matrimoni “Quello delè un settore molto importante per l’economia calabrese, con una filiera che coinvolge numerose professionalità. Anche per questo, come Regione, abbiamo messo in campo nei mesi scorsi delle misure di sostegno, aggiuntive rispetto a quelle previste dal Governo nazionale, destinate anche alle imprese e ai professionisti del settore. Condividiamo ora la necessità di ripartire in sicurezza, con protocolli che devono essere definiti sul piano nazionale, ascoltando i suggerimenti di chi opera sul campo. Soprattutto, vogliamo sviluppare, con il coinvolgimento degli operatori del settore, tutte le opportunità per migliorare i servizi e rendere launa location sempre più ...

