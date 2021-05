Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2021 ore 08:45 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Viabilità 5 MAGGIO 2021 ORE 8:35 – ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA RUSTICA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO. SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA. MOLTO TRAFFICATA LA CASSIA, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. IN VIA APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO E VELLETRI, IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER UN INCIDENTE CI SONO CODE SULLA PROVINCIALE 216 MAREMMANA, IN LOCALITÀ SAN ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021)5 MAGGIOORE 8:35 – ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA RUSTICA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO. SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA. MOLTO TRAFFICATA LA CASSIA, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. IN VIA APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO E VELLETRI, IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER UN INCIDENTE CI SONO CODE SULLA PROVINCIALE 216 MAREMMANA, IN LOCALITÀ SAN ...

