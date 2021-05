Vaccino Covid, Usa a favore della revoca della proprietà intellettuale: “Immunizzare rapidamente più persone possibili” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Gli Stati Uniti possono dare la svolta definitiva per favorire una più rapida circolazione dei vaccini anti-Covid in tutto il mondo. L’amministrazione Biden, dopo l’ok all’esportazione di dosi Pfizer prodotte negli stabilimenti americani, ha annunciato di essere anche a favore della revoca delle protezioni della proprietà intellettuale per i vaccini anti-Covid. “Si tratta di una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie della pandemia invocano misure straordinarie”, ha spiegato la rappresentante Usa per il commercio, Katherine Tai, in un comunicato, precisando che Washington partecipa “attivamente” ai negoziati in corso al Wto. “Questi negoziati – ha poi chiarito nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Gli Stati Uniti possono dare la svolta definitiva per favorire una più rapida circolazione dei vaccini anti-in tutto il mondo. L’amministrazione Biden, dopo l’ok all’esportazione di dosi Pfizer prodotte negli stabilimenti americani, ha annunciato di essere anche adelle protezioniper i vaccini anti-. “Si tratta di una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinariepandemia invocano misure straordinarie”, ha spiegato la rappresentante Usa per il commercio, Katherine Tai, in un comunicato, precisando che Washington partecipa “attivamente” ai negoziati in corso al Wto. “Questi negoziati – ha poi chiarito nel ...

ladyonorato : Invece, per i vaccinati, gli studi citati da Pregliasco parlano di un’immunità limitata a 7/8 mesi. Poi richiami ne… - peppeprovenzano : Gli Stati Uniti hanno annunciato che sosterranno la sospensione dei #brevetti sui vaccini #Covid. L’America ha r… - HuffPostItalia : Un miliardo di dollari al mese. Il vaccino Covid è un affarone per Pfizer - salutedomani : VACCINO COVID. CTS, OK SECONDA DOSE DI ASTRAZENECA ENTRO 42 GIORNI - caterinacorda1 : RT @simabastaroghi: Dati farmacovigilanza denunciano abortì, la risposta dei ginecologi: Vaccino Covid. “Le donne in gravidanza siano inse… -