Uomini e donne, Giorgio Manetti punzecchia Gemma: recita un copione (Di mercoledì 5 maggio 2021) Giorgio Manetti torna a parlare della sua ex compagna Gemma Galgani e in una intervista al settimanale Nuovo Tv lancia una frecciatina alla dama torinese protagonista di Uomini e donne, che ritiene sia diventata così popolare anche grazie a lui. Secondo i cavaliere la donna recita sempre lo stesso copione, ma Maria De Filippi… Gianna Galgani lascerà Uomini e donne? L’indiscrezione, lanciata qualche giorno fa dal settimanale Nuovo TV e che vi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 5 maggio 2021)torna a parlare della sua ex compagnaGalgani e in una intervista al settimanale Nuovo Tv lancia una frecciatina alla dama torinese protagonista di, che ritiene sia diventata così popolare anche grazie a lui. Secondo i cavaliere la donnasempre lo stesso, ma Maria De Filippi… Gianna Galgani lascerà? L’indiscrezione, lanciata qualche giorno fa dal settimanale Nuovo TV e che vi Articolo completo: dal blog SoloDonna

