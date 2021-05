Superlega, Infantino: “Sanzioni ai club? Sono per il dialogo, non per i conflitti” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Gianni Infantino condanna la Superlega, ma non ritiene necessaria una punizione nei confronti dei club che volevano aderire. Il presidente della FIFA è cauto e invita tutti a riflettere “sulle eventuali conseguenze” che potrebbero determinare duri provvedimenti, ribadisce il suo no “ai separatisti”, ma senza escludere che in futuro si possa parlare di nuovi progetti “con rispetto delle istituzioni e tenendo conto dei valori che fanno del calcio lo sport più seguito del mondo”. “Certe Sanzioni potrebbero avere conseguenze importanti e poi bisognerebbe prendersene la responsabilità. C’è da capire di che provvedimenti si parli, sento dire che bisogna punire i club, ma questo potrebbe voler dire castigare anche i calciatori, gli allenatori e i tifosi delle società coinvolte che non hanno nulla a che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Giannicondanna la, ma non ritiene necessaria una punizione nei confronti deiche volevano aderire. Il presidente della FIFA è cauto e invita tutti a riflettere “sulle eventuali conseguenze” che potrebbero determinare duri provvedimenti, ribadisce il suo no “ai separatisti”, ma senza escludere che in futuro si possa parlare di nuovi progetti “con rispetto delle istituzioni e tenendo conto dei valori che fanno del calcio lo sport più seguito del mondo”. “Certepotrebbero avere conseguenze importanti e poi bisognerebbe prendersene la responsabilità. C’è da capire di che provvedimenti si parli, sento dire che bisogna punire i, ma questo potrebbe voler dire castigare anche i calciatori, gli allenatori e i tifosi delle società coinvolte che non hanno nulla a che ...

